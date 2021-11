A comienzos de septiembre, la revista '¡HOLA!' anunciaba por sorpresa que Jaime Lorente iba a ser padre con una compañera del departamento de vestuario de 'La casa de papel' llamada Marta, de la que no trascendían más datos porque es una joven anónima. La publicación también aseguraba que el bebé iba a ser una niña a la que llamarían Amaia y que nacería en noviembre. Finalmente, la pequeña Amaia llegó al mundo el pasado domingo 7 de noviembre en San Sebastián, ciudad natal de la madre.

Pero esa dinámica cambió cuando la semana pasada el actor compartió en Instagram un par de instantáneas en las que se le puede ver junto a su hija , a la que no se le puede ver la cara en ningún momento, pues mira en dirección contraria al objetivo, centrando su atención en Gonzalo Cifre, la mitad del grupo de raperos de Natos y Waor. "Familia", escribió Lorente en su publicación. Ahora, cuatro días después, el actor ha vuelto a compartir otra foto junto a Amaia y ha aprovechado para hacerle una promesa .

En esta nueva foto, el murciano aparece durmiendo mientras abraza a su hija, a la que tampoco se le puede ver bien la cara en esta ocasión: solo se puede apreciar un poco la cabeza, una oreja y una manita. Una tierna instantánea que acumula casi un millón de 'me gustas' menos de 24 horas después de su publicación y que el actor ha compartido ante sus más de catorce millones de seguidores para hacerle una promesa a su hija: "Serás una mujer libre" .

Quien no le ha dejado un mensaje en Instagram pero sí que le felicitó públicamente en una comparecencia ante los medios de comunicación con motivo de la segunda temporada de 'Toy Boy' fue su exnovia María Pedraza. "Desde aquí, le felicito [...] Yo me alegro muchísimo por él, sí, lo bonito es quedar como personas, como amigos y, al final, es compañero de la profesión y no hay nada más bonito que llevarte bien con un compañero de profesión y de vida", comentó la actriz.