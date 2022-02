"¡Estoy con todos a la vez!", decía Mimi Doblas citando el tuit de una chica que comentaba que creía que la cantante estaba saliendo con Álvaro de Luna. Tan solo un minuto después, decidía aclarar su situación sentimental sin echar mano del humor para dejar claro que no estaba saliendo con ninguno de los dos y asegurar que estaba soltera , además de pedir que dejasen de relacionarla con gente: "Que estoy sola dejarme tranquilaaaaa".

Hace poco más de un mes, un reportero de 'Europa Press' le preguntó a Lola Índigo en la presentación de la película '100 días con la tata' qué tipo de relación mantenía con Don Patricio. La cantante aseguró que había "muy buena relación" y que no le importaría volver a colaborar con él. "Se rumoreó que estabais juntos", comentó entonces el periodista que la estaba entrevistando, a lo que la artista respondió: "Bueno, es que a mí me emparejan con todo el mundo" .

Tras ese primer comentario, Mimi quiso matizar que la emparejaban sobre todo con hombres y que esas especulaciones nunca surgían cuando la veían junto a una mujer, algo que le sorprendía pero que no le daba rabia ni la incomodaba: "Cuando me beso con las chicas, nadie me empareja con las chicas, ¡qué curioso!".