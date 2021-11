No obstante, toda esa fama no siempre ha sido positiva para él, como ha explicado en una entrevista en El País. "Cuesta asimilar ir por la calle y que te paren", ha confesado Montoro, que también ha reconocido que ha fantaseado con la idea de no ser conocido y ha barajado "más de una vez" dejar su trabajo como influencer y youtuber: "Llega un momento en el que dices: 'No estoy disfrutando de mi vida'. Lo he pensado muchas veces. Hay semanas en las que sales de clase y hay que hacer una entrevista. Y entonces dices: 'Hey, que yo también quiero vivir'. Después de pasar toda la mañana estudiando y después por la tarde tener que estar entre cámaras y tal… no, no. Ahí llegas a decir: 'No disfruto de esto'".