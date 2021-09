¿Quién quiere ganar un Premio Nobel pudiendo ganar un IG Nobel, que no es lo mismo, pero se le parece? El jueves pasado se celebraron de manera online, por culpa de la pandemia del coronavirus, los IG Nobel, unos premios que tienen como objetivo hacer reír (y pensar) a aquellos que estén presentes.

No te preocupes, aunque no los hayas seguido en directo, no dejes de leer este artículo, que se te va a escapar más de una carcajada cuando leas cuáles son las investigaciones premiadas.