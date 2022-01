Rigoberta Bandini es el proyecto en solitario de Paula Ribó, actriz de doblaje, cantante y dramaturga nacida en Barcelona en 1990. Anteriormente, Paula formaba parte del grupo The Mamzelles, junto a Paula Malia y Bàrbara Mestanza, con quien llegó a publicar dos discos. En 2019 lanza su primera canción como Rigoberta Bandini, y en 2020 consigue colar uno de sus temas en la lista de canciones más virales de Spotify: 'In Spain We Called Soledad'. A partir de ahí, su carrera musical despegó y no para de subir y subir.