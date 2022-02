Rigoberta Bandini ha concedido una entrevista a 'El País' en la que ha hablado de 'Ay Mamá' y su paso por el Benidorm Fest

Cuando Rigoberta compuso la canción hace diez años la letra era algo distinta

Durante la semifinal estuvo tan nerviosa que le costó mucho afinar y en la final le falló el 'in-ear'

Aunque el Benidorm Fest fue un festival que nació para elegir al representante de España en Eurovisión, los artistas que finalmente no resultaron vencedores sacaron muchas otras cosas positivas de esta experiencia, como, por ejemplo, haberse dado a conocer en todo el país.

Desde el festival, las escuchas de los artistas en las plataformas como Spotify se dispararon (también sus seguidores en redes sociales). Y sin ninguna duda, quien ha notado esta repercusión de manera positiva en su carrera profesional ha sido Rigoberta Bandini, ya que su canción 'Ay mamá' continúa ocupando una muy buena posición en las listas de éxitos; en Spotify acumula ya casi 14 millones de reproducciones.

Esta canción, que Rigoberta Bandini no escribió para el festival de Eurovisión, sino hace diez años, se ha convertido en un auténtico himno feminista y ahora, cuando ya han pasado unas cuentas semanas desde el Benidorm Fest; la artista catalana ha concedido una entrevista a 'El País' en la que ha desvelado algunas curiosidades de su tema y ha hablado de cómo se sintió sobre el escenario.

Un cambio de letra para Eurovisión

En esta entrevista ha confesado que cuando escribió, hace alrededor de diez años, la canción, la letra de esta era algo diferente. La letra original de 'Ay Mamá' decía, en lugar de "Tú que has sangrado tantos meses de tu vida / Perdóname antes de empezar / Soy engreída": "Tú que has sacado por tu coño mi cabeza / Perdóname antes de empezar por ser grosera".

No obstante, decidió cambiarla para El Benidorm Fest, ya que habían pasado tantos años desde que la escribió que ya no le representaba: "Me apetece que sea una canción universal que puedan escuchar los niños, las madres y las abuelas, y si sale de inicio la palabra coño...", asegura la catalana. Además, otro motivo por el que decidió cambiarla es porque pensó que con esa letra tan directa jamás la seleccionarían para el Benidorm Fest: "En ese momento hacía canciones más punkis"

Pasó diez años en un disco duro

Rigoberta Bandini ya había dicho en entrevistas anteriores que su canción no era nueva, sino que habían pasado diez años desde que la había compuesto. "Tengo un disco duro de canciones que están ahí muertas, y algún día vivirán o no", confiesa Rigoberta. "Cuando se me planteó la oportunidad del Benidorm Fest empecé a revisarlas y como he sido madre hace un año, me tocó desde otro lugar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rigoberta Bandini (@rigobertabandini)

"Además me impactó que la Paula anterior le cantara a las madres sin haber sido madre y quise coger eso y hacerlo más universal. Que no fuera solo para las madres, sino un homenaje a la fuerza femenina y nuestras tetas, que ojalá nos las dejen enseñar pronto más a menudo", defendió. Gracias a estas declaraciones sabemos también que 'Ay Mamá' no era la única canción que la artista tenía compuesta y guardada.

Sobre su actuación en el Benidorm Fest…

En la entrevista también ha querido hablar de cómo fue su paso por el Benidorm Fest. Ha desvelado, por ejemplo, que le dejó de funcionar el in-ear durante su actuación en la final mientras cantaba "tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza": "Yo pensaba que se notaría mi cara de pánico, pero vi la actuación después y pensé: 'coño, qué bien he disimulado'", dice la cantante.

En la semifinal los nervios le jugaron una mala pasada: "En la semifinal, al principio de la canción, me sentía muy desafinada. No era capaz de afinar bien. Por los nervios y porque me quedaba muy grave, y venía de una sinusitis muy heavy", confiesa. "Ya sé que no desafino en los conciertos, ya sé que puedo afinar perfecto, pero todo es nuevo".