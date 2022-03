C. Tangana y Anna Wintour coinciden en la Semana de la Moda de Milán llevando el mismo abrigo

Marzo solo acaba de empezar y ya nos ha dejado dos imágenes memorables por el 'crossover' de personajes famosos que han posado en ellas. Una es de la de Victoria Federica, la hermana pequeña de Froilán y sobrina del rey Felipe VI, al lado de Rihanna y la otra es la de C. Tangana posando con Anna Wintour , la editora jefe de la edición estadounidense de la revista 'Vogue' desde 1988, una de las personas más influyentes en la industria de la moda y la mujer que inspiró el personaje al que da vida Meryl Streep en 'El diablo viste de Prada'.

Ha sido el artista madrileño el encargado de dar a conocer al mundo entero su encuentro en el photocall de la Semana de la Moda de Milán, en la que se ha presentado la colección primavera-verano de este 2022, con una foto que ha colgado en su perfil de Instagram, donde tiene un millón y medio de seguidores. Pero de esta imagen no solo ha llamado la atención que dos personajes tan distintos hayan posado juntos, sino que ambos lucían la misma prenda , motivo por el que quizá se animaron a hacerse una foto juntos.

Esta inesperada coincidencia ha hecho que los fans del cantante de 'Demasiadas mujeres' se hayan quedado alucinados y que la foto se haya hecho viral, como la que protagonizó a bordo de un yate rodeado por mujeres muy famosas como Ester Expósito o Hiba Abouk. "C. Tangana llevando el mismo abrigo que Anna Wintour o la simulación rompiéndose", "Que alguien me explique qué hacen C. Tangana y Anna Wintour juntos, y lo que es más random aún, qué hacen llevando el mismo abrigo. Estoy choqueado", comentaban en Twitter.