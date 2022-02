C. Tangana y su novia Rocío Aguirre deslumbraron en los Premios Goya 2022: su posado en el backstage

En la gala de los Premios Goya 2022, que tuvo lugar en Valencia el pasado sábado 12 de febrero, se vivieron algunos momentos memorables como el reivindicativo discurso de María José Llergo, que ganó el Goya a Mejor Canción Original por el tema 'Te espera el mar', con saludo a Penélope Cruz incluido o las comentadas actuaciones musicales. La gala comenzó con Jedet, Cristina Castaño y Bebe cantando 'Libre' de Nino Bravo y, más tarde, se subieron al escenario C. Tangana y Rita Payés para interpretar 'Te venero' .

"Un goya me gano", ha titulado Rocío Aguirre su publicación, en la que se puede ver a C. Tangana tocándole el culo mientras posan delante de uno de los espejos del camerino asignado al artista. En las siguientes fotografías la fotógrafa mostraba su look al detalle, enseñando la espalda al aire, las trasparencias, las botas negras de tacón y el bolso rojo con los que combinó el vestido, el maquillaje escogido para la ocasión y los pendientes largos y el anillo a juego con los que completó su estilismo.