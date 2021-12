Aaron y Logan estaban haciendo un viaje por carretera con su propio coche por el estado de Tabasco

El GPS les condujo por una carretera muy solitaria en la que se toparon con un grupo de narcotraficantes armados

Los narcos intentaron tranquilizarles, les hablaron de sus vidas y les indicaron cómo regresar a la autovía

Internet es impredecible y nunca se sabe cuándo un contenido se va a viralizar. Estos días se ha hecho viral un vídeo grabado en febrero de 2020 y sus protagonistas, dos jóvenes estadounidenses llamados Aaron y Logan, no entienden por qué está llamando tanto la atención ahora, cuando hace dos años que vivieron la terrible experiencia con la que ahora está flipando gente de todo el mundo. Lo que les ocurrió a este par de amigos fue que el GPS de su coche les condujo a una zona dominada por un cartel de la droga mientras recorrían el estado mexicano de Tabasco.

Ellos mismos grabaron el vídeo que ahora se ha hecho viral (y que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia), ya que llevaban en el coche varias cámaras que filmaban continuamente todo lo que ocurría dentro y fuera del vehículo; y, ante la avalancha de mensajes que están recibiendo, han querido grabar un nuevo vídeo y subirlo a YouTube para explicar que están bien y que siguen vivos. En el clip que está corriendo como la pólvora en redes, se puede ver a ambos amigos un tanto agobiados mientras conducen por una carrera de tierra rodeada de vegetación.

Aaron y Logan llevaban ya varios días viajando en coche por todo México ya que, como son unos grandes amantes de la naturaleza y su pasión es fotografiar todo tipo de aves, habían decidido aprovechar la visita que le iban a hacer a la madre de Logan, que vive en el país centroamericano, para hacer una ruta en coche desde Indiana hasta Tabasco. El problema llegó cuando el GPS les indicó que deberían abandonar la autovía y les condujo por una carretera desierta en la que, de repente, una camioneta les bloqueó el paso y de ella bajaron un grupo de narcos armados que rodearon su coche.

El angustioso momento que vivieron Aaron y Logan

"Tienen pistolas, ¡tienen pistolas!", comenta Aaron nada más ver al grupo de narcos acercase a ellos corriendo. "Vámonos, vámonos", solo consigue articular Logan como respuesta, pero su coche ya estaba rodeado y no podían huir. "Por favor, por favor, por favor", decía Aaron mientras levantaba las manos para indicar que ellos estaban desarmados y que habían llegado a esos caminos en el municipio de Huimanguillo por error, ya que se habían perdido al salir de la autovía.

Pese a no saber español y a los nervios que les hacían temblar continuamente, Aaron y Logan consiguieron hacerse entender y los narcos les pidieron en todo momento que se calmaran, que les iban a dejar seguir su camino porque se habían dado cuenta que eran un par de "gringos" [término con el que llaman en México a los estadounidenses] que se habían perdido. "No problem, no problem", repetía constantemente uno de los narcotraficantes mientras posaba su mano sobre el hombro de Aaron para tranquilizarle.

"No pasa nada, eh, no pasa nada, no problem", reiteraba el narco al ver a Aaron a punto de llorar por el susto que se había llevado al ver a un montón de hombres apuntándole con pistolas. "¿A dónde vais?", le preguntó entonces uno de los miembros del cartel, que al saber que iban a Cancún a ver a la madre de Logan, les indicó la dirección para que pudieran llegar hasta allí sin adentrarse más en los territorios controlados por su organización.

"No nos matéis, por favor", volvía a repetir Aaron, que estaba visiblemente más asustado que Logan, que se animó a preguntarle al narco su nombre y darle la mano para presentarse él mismo. Antes de partir, charlaron durante unos minutos con él, que les contó que había estado en Las Vegas una vez y que, por eso, sabía un poco de inglés. Entonces, se corta el vídeo de manera abrupta y es que, tal y como han explicado la pareja de amigos, los criminales descubrieron el aparato y les pidieron que dejasen de grabar.

"Seguimos vivos"

Ahora, casi dos años después y tras hacerse viral este vídeo, Aaron y Logan han decidido subir un nuevo vídeo a YouTube en el que han querido tranquilizar a todo el mundo y demostrar que siguen vivos, ya que recibieron muchos mensajes de gente preocupada por ellos. Además, han querido recordar su experiencia y han comentado que lo pasaron un poco mal porque Aaron se paralizó y no era capaz de seguir conduciendo. "Yo me molesté un poco con él, porque pensaba que en cualquier momento los narcos podían cambiar de opinión y no dejarnos marchar", ha explicado Logan.

Tras retomar el viaje, consiguieron llegar a la autovía de nuevo y, antes de llegar a Cancún, todavía sufrieron otro contratiempo más: les paró la policía. Eso hizo que sus niveles de ansiedad crecieran mucho más y que ninguno de los dos se viera con fuerzas para regresar a Estados Unidos en coche, por lo que decidieron comprar dos billetes de avión para volver a casa y dejaron el coche de Logan aparcado en esta ciudad mexicana.