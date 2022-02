Además, para el cantante de 18 años participar en Sanremo fue una experiencia clave en su carrera: "Lo cambió todo, y quizás el único que no ha cambiado soy yo. El riesgo ahora es cambiar, 'y eso sería una mierda, porque el éxito me ha llegado precisamente porque soy auténtico. No podría mantenerlo cambiando esta naturaleza".

Mahmood por su parte, aunque ya participó en Eurovisión, está muy emocionado de poder cantar este tema, que significa mucho para él: "Tanto la canción como el contenido han pasado. Me parece que las personas que apreciaron la canción viven sus sentimientos como yo, con total libertad. Nuestro país no necesita énfasis. O mejor dicho: políticamente, la necesidad está ahí, siempre lo está. La homofobia está presente en nuestra sociedad y espero que los principios del proyecto de ley Zan se hagan realidad lo antes posible. Siempre he hablado en defensa de los derechos, contra la discriminación de género. En el Festival de este año hubo una canción cantada por dos cantantes con dos historias de amor diferentes, dos experiencias completamente distintas. Cuando algo es natural, espontáneo y obvio, a la gente le da igual: hay que normalizar los sentimientos, no meterlos en un gueto", pide el italiano.