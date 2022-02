La victoria de Chanel Terrero en el Benidorm Fest causó sorpresa primero e indignación después, pues muchos eurofans no estaban de acuerdo con la votación del jurado profesional, que dejó a las favoritas del público, las Tanxugueiras, sin opciones para representar a España en Eurovisión 2022. Muy pronto comenzaron las críticas a la organización, a la candidatura de la catalana y a la propia artista, a la que acusaron de mostrar una imagen hipersexualizada y menos feminista que el 'Ay, mamá' de Rigoberta Bandini, otra de las grandes favoritas.

"El modelo de mujer objeto nos representará", "Una mujer empoderada no utiliza la perfección estética, el dinero y el consumo de cuerpos para validarse en el deseo masculino", "Moverle el culo boom boom a un maromo para ser 'primary' y no tener problemas 'monetarys', ni es feminista ni empodera una mierda", se podía leer en Twitter tras el triunfo de Chanel y su 'SloMo' en la preselección española. Unas críticas que empañaron su triunfo y afectaron a la artista , tal y como explicó en 'ABC'.

"Me duelen los ataques racistas y misóginos", contó la artista en aquella entrevista tras las críticas que había recibido, un tema que ha vuelto abordar en una charla con 'La Vanguardia', donde se ha declarado feminista: "Mi forma de vestir no define mi feminismo, soy una mujer feminista y empoderada, y con ello hago lo que quiero". Además, ha explicado que su propuesta para Eurovisión no desentona con sus ideales: "Voy con una propuesta feminista 100%".