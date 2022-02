Chanel, sobre la oleada de odio que recibió tras el Benidorm Fest: "Me duelen los ataques racistas y misóginos"

La representante de España en Eurovisión 2022 ha comentado en una entrevista en 'ABC' cómo le afecta el odio de las redes

Ha explicado que va al psicólogo desde hace cuatro meses y que sigue "fuerte", pero que hay ciertos ataques que le duele leer en las redes

También ha confesado que sus favoritos en la preselección española eran Blanca Paloma, Tanxugueiras, Xeinn y Sara Deop

Chanel Terrero, veterana actriz de musicales, comenzó su carrera como cantante presentándose al Benidorm Fest con un tema muy bailable, 'SloMo', y dio la sorpresa haciéndose con la victoria por delante de las candidaturas que partían como favoritas, 'Terra' de Tanxugueiras y 'Ay, mamá' de Rigoberta Bandini. Para muchos no fue una sorpresa positiva y rápidamente en Twitter la conversación giró en torno a las votaciones del jurado profesional, al que acusaron de tongo.

Parte de esas críticas fueron dirigidas hacia Chanel, nuestra ya representante en Eurovisión 2022. Se comentó que promovía una imagen hipersexualizada de la mujer, que la letra de su canción era insustancial y que defendía la cosificación del cuerpo femenino y hasta se llegaron a proferir ataques racistas porque la joven de 30 años se ha criado en Barcelona, ciudad a la que se mudó con cuatro años, pero nació en La Habana, la capital de Cuba.

Chanel, que tan solo un día después de su victoria en el Benidorm Fest explicó que se había borrado Twitter por todo el hate que estaba recibiendo, ha vuelto a abordar ahora este tema en una entrevista con Nacho Serrano en 'ABC'. Sobre las acusaciones de enchufismo por tener detrás el apoyo de una gran discográfica como es BNG, la cantante ha explicado que le duele que "se digan cosas que no son verdad" y ha defendido su trabajo: "He llegado a base de esfuerzo y trabajo desde hace muchos años, nadie me ha regalado nada".

"Es frustrante porque lo único que he hecho ha sido trabajar como una loca, tener la ilusión de una niña pequeña y, al final, se ha tergiversado todo", ha continuado diciendo Chanel, que ha querido dejar claro que es cierto que conocía a la coreógrafa y miembro del jurado profesional Miryam Benedited, porque trabajó con ella en 'Tu cara me suena', pero que no tiene ningún vínculo en la actualidad con ella, que no han hablado desde el Benidorm Fest y que Miryam "conoce a mucha más gente que estaba en el escenario".

Dolida con los ataques de las redes

La artista ha comentado que le duelen "los ataques racistas y misóginos" y ha agradecido al resto de candidatos del Benidorm Fest que la defendieran y le dieran su apoyo públicamente después de que se desatara una oleada de críticas hacia ella en las redes sociales por su victoria en la preselección española: "Es bonito y admirable por su parte, que después de la que ha caído hayan tenido el valor de salir en público a decir que esto no es sano. Lo agradezco y es muy importante para mí".

Chanel, que ha explicado que va a terapia desde hace cuatro meses y que para ella es "una prioridad", también se ha pronunciado acerca del debate político que se ha generado en torno a su victoria en el Benidorm Fest: "Soy artista, no política [...] Esto es solo un concurso y los concursantes lo hemos llevado de una forma muy sana entre nosotros. No tenía por qué torcerse todo de esta manera tan radical".

Ya se prepara para Eurovisión