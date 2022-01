La artista ha explicado que ha abandonado esta red social "por todo el hate" que está recibiendo

Tras la final de la preselección española, muchos criticaron en Twitter la elección de Chanel y su 'SloMo'

Gran parte de las críticas van dirigidas al jurado profesional, pues muchos piensan que querían que ganase Chanel

Chanelazo. Así llaman muchos en Twitter a lo que Chanel Terrero ha conseguido en el Benidorm Fest: llegó al concurso con su primera canción, apenas tenía 100.000 reproducciones en YouTube, mucha gente no la conocía y acabó siendo la escogida para representar a España en Eurovisión 2022 gracias a los 96 puntos que se llevó en la final. La artista fue la favorita del jurado profesional y la tercera del público, por detrás de Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, que partían como las favoritas en las encuestas y las redes sociales.

Muchos eurofans y seguidores de la preselección española no aceptaron la victoria de Chanel y arremetieron contra la organización del festival, a la que acusaron de "tongazo", una palabra que se convirtió en TT pocos minutos después del fin de la gala. Además, también se cuestionó el sistema de votación y se hicieron bastantes bromas al respecto:

Algunos usuarios de redes sociales también criticaron la letra de 'SloMo', la canción que representará a España en Eurovisión 2022 y su mensaje, sobre todo la frase: "Si tengo un problema no es monetary [monetario], yo tengo loquitos a tos' los daddies [papis]"; y la compararon con 'Terra' de Tanxugueiras y 'Ay, mamá' de Rigoberta Bandini. Esa oleada de críticas ha hecho que Chanel Terrero haya decidido irse de Twitter, tal y como explicó en la rueda de prensa que tuvo lugar en Benidorm el domingo 30 de enero por la mañana, menos de 24 horas después de su triunfo en la preselección española.

Chanel da la noticia entre lágrimas

En la rueda de prensa, un periodista le dijo a Chanel que Paula Ribó, el verdadero nombre de Rigoberta Bandini, le había mandado un mensaje de apoyo tras su victoria en el Benidorm Fest (Tanxugueiras también lo hicieron). "Quiero mandarle toda mi fuerza a Chanel Terrero, te agarramos del brazo tal y como hacíamos en nuestra canción, hermana. Lo vas a petar", escribió la catalana. Un muestra de cariño, respeto y sororidad que emocionó a la ganadora del festival, que comentó entre lágrimas que había decidido borrarse Twitter "por todo el hate [odio]" que estaba recibiendo, además de agradecer las palabras de su colega.

En una entrevista con el Telediario de TVE, Chanel también se pronunció acerca de todas las críticas que estaba recibiendo su candidatura: "Desde aquí quiero hacer un llamamiento a las redes sociales: por favor, tened cuidado con lo que decís porque está en juego la salud emocional y la salud mental de las personas, detrás de las pantallas hay seres humanos con sentimientos y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Si no siento apoyo, no pasa nada, pero el hate es muy duro de llevar. Yo estoy bien, pero tened cuidado con esto".

Críticas al jurado profesional y a la organización

En Twitter también se destacó para criticar la victoria de Chanel el hecho de que la artista había trabajo con una de las integrantes del jurado profesional, la coreógrafa Myriam Benedited, con la que coincidió cuando ejercía como bailarina en 'Tu cara me suena' bajo sus órdenes. La joven se ha pronunciado sobre esta cuestión en una entrevista en 'Vertele', en la que ha asegurado que flipó "muchísimo" cuando esa información salió a la luz.

"Claro que la conozco, igual que ella conoce a otros miembros, o igual que otros candidatos conocen a otra gente de la que no se ha hablado y no pasa nada. Somos artistas, nos dedicamos a esto y hemos coincidido todos con todos. ¿Qué decir? No he hablado con ella, hace cuatro años que no la veo y la vi el otro día desde la Green Room, pero ni hablamos", ha explicado la cantante de 'SloMo'.

Pero las críticas no solo han ido dirigidas en esta dirección, pues muchos también han señalado que Chanel era una de las pocas candidatas que tenía una gran discográfica detrás impulsando su candidatura, como es BMG, y que uno de los compositores de su canción, Leroy Sánchez, compuso también 'Voy a quedarme' para Blas Cantó en Eurovisión 2021.

Según explica Analía Plaza en 'El Periódico de España', los artistas asumen una parte de los gastos por participar en el Benidorm Fest y "una buena actuación requiere dinero", pues hay que contratar escenógrafos, bailarines, diseñar y comprar el vestuario... Chanel tenía detrás el apoyo monetario de BMG que la buscó a ella para interpretar 'SloMo': por ejemplo, ella fue la única que lució un traje diferente en la semifinal y en la final.

Plaza recoge también las declaraciones de Josep Manuel Silva, que presidió el ente público en 2012, que conoce muy bien la industria discográfica y que hizo un hilo viral en Twitter en el que aseguraba que la "decisión del jurado no es gratuita" y que no habían apostado ni por las gallegas ni por Rigoberta porque ellas eran las autoras de sus canciones y ahí es donde está el verdadero negocio, en poseer los derechos: Chanel no posee los derechos de la suya porque no es la compositora.