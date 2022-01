Rigoberta Bandini y Tanxugueiras se vuelcan con Chanel tras ganar el Benidorm Fest: "Hermana, lo vas a petar"

"No hay nada más satisfactorio para una artista que ver cómo su música entra en los corazoncitos de la gente para quedarse siempre en ellos. Creo fervientemente en que todas las cosas ocurren por algo, así que nuestro destino no debía ser Turín, por mucho que nos apeteciera estar comiendo rigatoni dos semanas seguidas y que Europa entera coreara nuestro lolololó. Nuestra victoria ha sido que hayáis convertido esto en un himno eterno" , comentaba unas horas después la catalana en Instagram.

Antes de la final del Benidorm Fest, tanto Rigoberta Bandini como las Tanxugueiras como Chanel pidieron a sus fans y a los seguidores del formato en general que respetasen a todos los candidatos y que no tratasen de enfrentarlas a ellas. "Yo ya no abro Twitter porque es horroroso. Y es verdad que lo decíamos desde el primer día: no tenemos ningún tipo de problema entre nosotras, nos admiramos. Qué rollo, ¿qué necesidad de meter mierda, gente? No va de esto, va de música y de disfrutar", dijo la cantante de 'Ay, mamá'.