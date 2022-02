Su selección no quedó exenta de polémica, y es que el público apoyó con más puntuación las canciones de Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, pero los números le dieron la victoria a la cantante y bailarina cubana.

Desde que supimos que Chanel sería nuestra apuesta para Eurovisión, los comentarios, hilos, polémicas y hasta lágrimas de la representante al descubrir que mucha gente no la quiere apoyar porque no confía en su canción, no han dejado de sucederse. Y mientras unos se toman demasiado en serio el Benidorm Fest, otros han decidido echarse unas risas a costa de la oleada de indignación que, sobre todo, se ha vivido en las redes sociales. Tan grande como para que Chanel haya decidido borrarse Twitter.