La youtuber catalana Miare, insultada tras posar en bikini y con las axilas sin depilar

Las mujeres tenemos pelo, sí señores, a nosotras también nos sale pelo en la cara, en los brazos, en el pecho, en la tripa, en el culo, en el pubis, en las piernas, en las axilas… No obstante, cuando echamos un vistazo a los posados en bikini que estos días muchas influencers están subiendo a sus perfiles de Instagram, normalmente no vemos ni rastro de este vello.

Obviamente, no pasa nada por depilarse, como tampoco pasa por no hacerlo; sin embargo, este tema se ha convertido en un debate social y, por norma general, a las mujeres no se nos permite dejarnos crecer el pelo del cuerpo sin ser juzgadas por ello. Así que, la mayoría de nosotras, por pura presión social, optamos por la depilación y así evitar las miradas curiosas en la playa o los comentarios de aquellos que se creen con la potestad de opinar sobre nuestras decisiones estéticas.