Mediaset Games y PlayStation España lanzan el videojuego de 'Way Down' para PlayStation 4, 5 y PC

Gustavo Maeso, coordinador de videojuegos de Mediaset España, nos cuenta todos los detalles de este videojuego que permite a sus usuarios robar uno de los sitios más difíciles del planeta: la cámara de oro del Banco de España

En 2022, Mediaset Games lanzará nuevos videojuegos de películas producidas por Telecinco Cinema

El pasado noviembre Telecinco Cinema estrenó 'Way Down', una película dirigida por Jaume Balagueró que ha arrasado convirtiéndose en el estreno español de más éxito en lo que llevamos de 2021. Ahora, para los fans de la película (aunque no solo), Mediaset Games y PlayStation España, a través de su programa de apoyo al desarrollo de videojuegos españoles PlayStation Talents, han lanzado el videojuego que permite a todos los usuarios meterse en la piel de los actores para robar uno de los sitios más inaccesibles del mundo: el Banco de España.

Este videojuego, desarrollado por el estudio madrileño Gammera Nest, está disponible desde el 2 de diciembre en las tiendas digitales y se puede jugar tanto en PlayStation 4 como PlayStation 5 y también en PC, a través de Steam.

Aunque para jugar a este videojuego no hace falta haber visto la película, la trama está directamente relacionada con la del filme, según nos cuenta Gustavo Maeso García, coordinador de videojuegos en Mediaset España: "El videojuego se explica por sí solo y puede disfrutarse sin necesidad de haber visto la película. Pero si la has visto, seguro que disfrutas del juego mucho más. Y a la inversa, tal vez después de robar tú mismo el Banco de España virtual, quieras ver la película para ver cómo les fue a los actores".

"Encarnamos a un grupo de expertos ladrones e ingenieros que intentan robar el lugar más inaccesible del planeta: la cámara del oro del Banco de España. Y para conseguir la mejor de las distracciones deciden realizar el robo durante un momento de cierto despiste general: la final de la Copa del Mundo de Fútbol de 2010 que enfrentó a Países Bajos y España", relata Maeso. En este sentido, los ladrones tenían su estrategia muy bien planeada y, si tú quieres jugar al videojuego, tendrás que hacer lo mismo metiéndote en la piel de los personajes principales de la película: Lorreine, Simon, Walter, Klaus y Thom, cada uno dotado de características y capacidades especiales para afrontar las diferentes fases del juego.

Una aventura de tensión y acción para todas las edades

El juego es una aventura gráfica, que "mezcla momentos de sigilo, muchos puzles y momentos de tensión y acción en el 'robo del siglo'", asegura Gustavo Maeso, que además nos ha detallado que, aunque es un juego para un solo jugador, “siempre puedes compartir la partida con alguien que te ayude a superar sus puzles y desafíos".

Al videojuego de 'Way Down' se puede jugar solo, pero también en familia, ya que además de ser muy entretenido, según Gustavo, "puede enganchar a jugadores de todas las edades por su temática y profundidad". No obstante, está recomendado para mayores de 7 años.

Además, aunque no es muy complicado, "sí que tiene algunos puzles que van a necesitar echar un rato para ser resueltos. Digamos que tiene una curva de dificultad muy suave y, hacia el final, complica un poco las cosas para los jugadores más exigentes. Estamos hablando de robar el Banco de España, no puede ser todo coser y cantar", asegura Maeso. Al igual que en la película, conseguir robar en el banco es todo un desafío.

Próximos videojuegos de Mediaset Games

El videojuego de 'Way Down' no va a ser el único que saque Mediaset Games próximamente, ya que 'Malnazidos', la película producida por Telecinco Cinema que adapta la novela de Manuel Martín 'Noche de difuntos del 38', también tendrá su propio videojuego: "Es un juego de acción que nos enfrentará a hordas de zombis en la Guerra Civil Española y llegará a principios de 2022", nos adelanta Gustavo.