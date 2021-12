Si quieres adelgazar o cuidar tu alimentación, no cuentes calorías. Habla con un profesional para que estudie tu cuerpo, tus necesidades psicológicas y nutricionales, y elabore en base a éstas una rutina de alimentación en la que no haya cabida para la restricción ni la culpabilidad.

Una cosa es comer menos porque estás lleno y no tienes hambre, y otra obligarte a no comer cuando tu tripa parece un móvil en vibración. Si tienes hambre, come. Prioriza alimentos que te nutran, que te hidraten y que te hagan sentir bien, pero come.