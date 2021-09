Marina Pinilla, psicóloga, te da varias pautas que te servirán de guía para descubrir si volver con tu ex es una buena idea o si la relación volverá a fracasar

¿Te está presionando tu ex para volver? ¿Estáis dispuestos ambos a trabajar para mejorar aquellas cosas que fueron mal?

Dicen que las segundas partes nunca son buenas pero, ¿se cumple siempre esta creencia popular? Por suerte no, y es que, tras una ruptura, una pareja puede volver a funcionar si coloca correctamente las piezas del intrincado puzzle del amor.

Son muchos los motivos por los que una relación puede fracasar, y no todos ellos implican platos volando por la casa y discusiones dignas de un reality de televisión. A veces las personas se separan porque el amor se apaga aunque siga habiendo amistad de por medio, porque tienen ideas de futuro diferentes, o porque juntas se sienten estancadas. Por eso una ruptura no es el fin de una relación ni tampoco una decisión inamovible. Es posible seguir siendo amigos y también retomar el contacto después de un tiempo y volver a tener algo romántico.

Las 7 preguntas clave antes de volver con tu ex

Cuando llega el momento de ver a un ex y surge la chispa, es muy difícil frenarla. Seguís quedando y la complicidad que había en el pasado sigue existiendo. Es entonces cuando surge la gran pregunta: ¿Deberíamos volver?

Antes de precipitarte y lanzarte a la piscina, intenta tomarte tu tiempo (y un poco de distancia). Y como sabemos que no es fácil tomar esta decisión, te traemos varias preguntas que debes hacerte antes de volver con un ex.

1. ¿Sigues queriéndole o echas de menos la rutina de pareja?

Tener pareja nos aporta una sensación de calma incluso cuando la relación es tortuosa. Esto se debe en gran parte a la rutina. Por eso tendemos a imaginar que pasaremos toda nuestra vida y más con esa persona, aunque llevemos saliendo dos días y medio. Nos tranquiliza anticipar lo que va a pasar.

Al estar solteros, todo es más incierto y eso puede generarnos malestar. Sin embargo, la forma ideal de resolver este malestar es aprendiendo a tolerar la incertidumbre y no volviendo con tu ex ni tampoco comenzando una relación con otra persona porque no sabes estar solo.

2. ¿Quieres volver o te da miedo no conocer a alguien mejor?

Si lo has dejado con tu pareja y solo recuerdas lo bueno, es muy probable que te invada un miedo atroz a no encontrar a alguien mejor. En pleno bajón post-ruptura idealizamos a nuestros ex y nos aferramos a la idea de que no merecemos algo mejor y en caso de merecerlo, es muy poco probable conseguirlo. ¡Esto es falso!

Quizá tu ex era muy inteligente, muy atractivo/a o muy divertido/a, pero las personas que conozcas en el futuro te aportarán otras cosas que te llenarán de formas diversas.

3. ¿Te está presionando tu ex para volver?

Si habéis roto hace poco, es posible que tu ex esté escribiéndote incansablemente para que volváis. Puede que sus mensajes sean muy sutiles o puede que directamente te esté chantajeando emocionalmente para que recules. Sea como sea, lo mejor que puedes hacer es bloquear y poner distancia para ver todo con perspectiva. El chantaje emocional es una de las red flags a la hora de tener en cuenta para detectar una posible relación tóxica.

4. ¿Tu decisión depende de ti o de lo que tus padres y amigos creen que es mejor para ti?

A veces es el ex quien presiona y a veces son nuestros seres queridos, tanto para bien como para mal.

Algunos padres, creyendo que hacen lo mejor para sus hijos, cuestionan la ruptura porque ya se habían hecho a la idea de que estuvieses con esa persona. “¿Pero por qué lo habéis dejado? ¿Con lo buena persona que era? ¿Y qué vas a hacer ahora?”. Y poco a poco esas preguntas van minando tu seguridad y vuelves a caer.

En el lado opuesto, hay amigos que detestan a nuestros ex y pueden influenciarnos para que no volvamos. Quizá tienen razón, pero quien tiene que darse el golpe de realidad eres tú.

5. ¿Estáis dispuestos ambos a trabajar para mejorar aquellas cosas que fueron mal?

Volver con un ex significa no tropezar otra vez con las mismas piedras en el camino. Si uno de los dos era muy celoso, otro muy pasota y siempre discutíais por eso, lo ideal es que trabajéis individual y conjuntamente ese problema para que no se vuelva a repetir.

Este trabajo de autoconocimiento, comunicación y respeto es fundamental para que una relación funcione incluso cuando antaño ha fracasado.

6. ¿Vuelves porque no quieres tirar por tierra todo lo que construisteis?

En parejas que han estado juntas durante mucho tiempo es habitual sentir que romper es un fracaso. Son años de relación, amigos en común, planes de futuro, un piso juntos, mascotas, y un largo etcétera de condicionantes que pueden hacernos valorar la opción de volver con un ex como algo más positivo de lo que es.

La vida es muy corta y es mejor reconstruir un espacio en el que te sientas cómodo a volver habitar un espacio en el que te sentías asfixiado.

7. ¿La relación estuvo marcada por el maltrato?

En último lugar, pero no menos importante, si la relación fue violenta y hubo maltrato es mejor no volver atrás. Da igual que te diga que ha cambiado. Da igual que tú te lo creas.