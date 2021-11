Sin embargo, no se les ha podido ver juntos en los últimos años en eventos ni posando en alfombras rojas y tampoco ha habido rumores de una posible colaboración entre ellos. Pero en el pasado, cuando todavía eran adolescentes y solo les conocían en Colombia, sí que coincidieron en un evento y hay una foto que lo demuestra . No es la primera vez que esta imagen sale a la luz, pero sí que es la primera vez que uno de los dos la comparte en sus redes sociales ahora que acumulan millones de seguidores.

Ha sido Maluma el encargado de compartir la fotografía en sus historias de Instagram, para que sus casi 60 millones de seguidores alucinen al verlos juntos durante su adolescencia. "¿Qué tal los bebés?", comentaba el cantante de 'Hawái' junto a unas risas y mencionando a Camilo que, por el momento, no ha subido la imagen a su cuenta, en la que roza los 24 millones de seguidores.

No es de extrañar que el cantante de 'Felices los 4' haya compartido esta imagen, ya que en el pasado ha subido varias imágenes de su adolescencia y de sus looks antes de saltar a la fama. Pero sí que sorprende ver a Camilo, porque en ese momento todavía no lucía su característico bigote, que ya se ha convertido en su seña de identidad, y su estilo era muy diferente al que tiene ahora, que es más hippy con prendas anchas y muchos abalorios.