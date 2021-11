Camilo Echeverry es un gran amante de la tinta y buena prueba de ello son los más de 15 tatuajes que tiene repartidos por todo el cuerpo , además de los puntitos negros que decoran las uñas de sus manos y que le recuerdan a Dios: "Me hacen acordarme todo el tiempo de la imagen simbólica de Dios con las manos sucias de barro dándome vida. Es un recordatorio diario de qué es lo que me mantiene verdaderamente vivo".

En el hombro izquierdo, Camilo lleva tatuada la frase "Jesús dudó": "Me han regañado mucho cuando lo han visto por ahí. Para mí es uno de los atributos más hermosos, no porque sea duda, porque Él es todo Dios a la vez que es todo humano, y la noche antes que lo fueran a buscar, estaba sentado diciendo: 'Bueno, si es posible que pase esta vaina que va a pasar mañana'. Estaba dudando [...] Esa duda me liberó un montón. Si no dudó él, no dudamos nosotros".