En la entrevista no pudo evitar hablar de su hija. Y es que Jaime acaba de estrenar paternidad, ya que hace apenas tres semanas nació su primera hija, Amaia. "Vengo un poco cansado, porque le gusta mucho la noche también, como a su padre", contó a los presentadores. Ya se sabe que la paternidad no es un camino de rosas, pero, aún así, el actor está disfrutándolo muchísimo: "No es fácil, pero hay una cajita nueva en mi corazón que se llama Amaia".