Pero no solo se ha encargado de aumentar el hype en las redes sociales, ya que también ha concedido una entrevista al programa 'Al Rojo Vivo' de Telemundo donde ha aclarado si se besará con sus fans en esta nueva gira, la primera que vivirá en la 'época covid' con las medidas sanitarias pertinentes, y ha tenido tiempo para hablar sobre su situación sentimental, su deseo de ser padre y su faceta como empresario. ¡Te contamos en Yasss todo lo que ha dicho!

María Celeste, la presentadora de 'Al Rojo Vivo', le preguntó si habrá besos en la gira que ya ha comenzado en Estados Unidos. "Se tendrán que subir al escenario con el carnet de vacunación porque eso no puede cambiar , eso es parte del show y va a ser parte de la gira", comenzaba diciendo Maluma, confirmando así que tiene la intención de darle besos a sus fans que estén vacunadas.

"Para qué voy a decir mentiras: yo también extraño esa parte, la de compartir con los fanáticos", continuaba diciendo el colombiano, que matizaba que si no era posible besarse en la boca, sí que esperaba poder darles abrazos y compartir con ellas muestras de cariño después de tanto tiempo sin tener contacto físico con sus fans. "Pero tú eres bien apasionado, no les das solo un piquito", comentaba María Celeste, volviendo a sacar el tema de los besos. "Si uno tiene que dar un beso, lo da bien, sino no lo da", contestaba Maluma entre risas.