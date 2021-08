También se han quedado muy sorprendidos porque una de las puertas (la del copiloto) estaba abierta mientras rociaba la puerta trasera con agua, con el consiguiente riesgo que eso puede llevar: llenar el interior de agua sin querer. "No se te olvide cerrar la puerta, socio", le recordaba uno de sus seguidores. Pero sin duda lo que más ha llamado la atención de sus fans ha sido la banda sonora que ha escogido el cantante de 'Felices los 4' para que le acompañe mientras lava el coche. ¡Te lo contamos en Yasss!

Al escuchar qué canción había elegido Maluma, muchos fans entendieron por qué había escrito "olé" junto a las fotos de su publicación: el artista escogió una canción del grupo español Fondo Flamenco para amenizar la tarea. "Qué typical Spanish todo", "Lo que me faltaba por ver: Papi Juancho bailando flamenquito", "Me parto... Juancho escuchando Fondo Flamenco", han comentado sus fans, que no imaginaban que al cantante le gustase tanto el flamenco.