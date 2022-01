Es probable que el éxito de Omar Montes y su música con aires de ragatanga (bailable, pegadiza y netamente española) no te hayan pasado desapercibidos. El cantante vallekano que incomodaba a su abuela con su Ferrari aparcado en la puerta de su piso del madrileño barrio de Vallekas y principesco pretendiente de Chabelita, la hija de Isabel Pantoja, se hizo famoso después de proclamarse vencedor de la sexta edición de ‘Supervivientes’. Lo conocimos antes, en 2018, después pasar por GH Vip 6 y robarse la atención y las nominaciones del público.

Muchos decían que Montes sería flor de un día y que su fama se extinguiría como un soplo de viento tras su paso por algunos de los platós y realities más sonados de España, pero el cantante tenía todavía un as en la manga que utilizó en todos los platós por los que pasó. Su filosofía siempre la tuvo clara. “Ser el número uno en el mundo’’. Desde sus primeras apariciones en televisión se definió como un cantante de reguetón de pura cepa. Dicho y hecho: una vez su amor con Chabelita se desinfló, empezó su gran idilio con la industria musical, ‘compañera’ con la que lleva varios discos de oro y platino. Temas como ‘No quiero amor’ y ‘Prendido’ le han convertido en un número uno de la industria que convierte en oro todo lo que toca.

El año pasado, Montes sorprendía a todos con ‘Alocao’, un auténtico bombazo viral que rápidamente se convirtió en número uno, llevándose cuatro discos de platino por el camino. La colaboración con Bad Gyal fue una de las mejores canciones del año, a decir de todas las personas que la bailaron (y fueron muchas). ¿Qué podía salir mal? La intrahistoria, precisamente. Se rumorea que, desde entonces, las cosas no han ido bien entre ellos.

Una vez más, es el rumor el que, dicen, lleva la razón. Gyal no fue la única que pulsó el gran botón rojo de bloquear y le cerró las puertas de la intimidad a Montes. A Becky G le gustan mayores, pero Montes no le debe de gustar demasiado . Por esas mismas fechas, la cantante de ‘Mayores’ también bloqueó al vallekano, que iba sumando tantas escuchas en las plataformas como gestos agrios de sus compañeras de profesión.

Becky G representa la corriente más actual del reggaetón , con letras donde la mujer empoderada, poderosa y dueña de su cuerpo y sus deseos solo depende de sí misma y no del coche de gran cilindrada del primero que pasaba por ahí. Ahí reside la filosofía que hay detrás del rechazo a colaborar con el vallekano. Cuando el representante de Montes le propuso grabar un remix con Chris Via y Young Vene, Becky G se negó. Le bastó con leer la letra del tema que le estaban proponiendo para negarse en rotundo, acusándola implícitamente de “machista”.

“Después de hacerse una canción, si algo indica que no está en línea con mis ideales, simplemente no se aprueba. Así de simple”, explicó en un tweet. Aunque no aludía directamente al hijo predilecto del barrio de Pan Bendito, la mayoría de los fans interpretaron su comentario como un dardo dirigido.