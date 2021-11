Aitana Ocaña ha anunciado a través de sus historias de Instagram que se ha visto obligada a aplazar un evento que tenía este martes 23 de noviembre en Mallorca por un problema de salud que le ha llevado de nuevo a visitar a su médico , algo que ya le ocurrió el pasado mes de septiembre cuando una laringitis aguda le impidió dar algunos conciertos que tenía agendados en su gira '11 Razones Tour', que terminará el próximo mes de diciembre con un show en el Wizink Center de Madrid para el que ya no quedan entradas.

"Hola preciosxs. Ya sabéis que yo sufro mucho de amigdalitis, y bueno he apurado hasta el último momento a ver si mejoraba y hoy ya me he ido directamente al médico de nuevo", explicaba la cantante de 'Berlín' la noche del lunes 22 de noviembre, un día antes del evento que se ha visto obligada a aplazar para poder recuperarse y tener la voz perfecta para los conciertos que tiene previstos el próximo fin de semana: el viernes 26 de noviembre cantará en Zaragoza y el sábado 27 en Pamplona.