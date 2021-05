Además, confiesa que sigue habiendo muchos prejuicios y falta de información acerca de las relaciones entre chicos trans gays y chicos cis gays. "Si ya es complicado o te replanteas si tendrás pareja algún día por el hecho de ser trans, la dificultad se suma cuando eres gay [...] Los chicos trans me siguen preguntando si pueden salir con chicos cis gays. Es una cuestión que ni se debería de preguntar. Es amor, es amar y no hay nada más bonito que eso. Dos personas que se aman, fuera de etiquetas", explica Allan, que es feliz junto a su novio, Carlos, con el que es habitual verlo posando en Instagram.

Su objetivo

"Veo esencial contar mi experiencia por todos los medios que estén a mi disposición para hablar de mi realidad, una de tantas pero que seguramente las personas que empiezan la transición se vean reflejados", ha confesado Allan, que también ha explicado que recibe muchos mensajes de personas que han pasado por lo mismo que él y que tienen muchas dudas: "Me encuentro muchas preguntas a diario por redes o mensajes privados de familias que quieren ayudar a sus niños y niñas trans peques y no saben cómo hacerlo, también adolescentes que no saben cómo avanzar o tienen miedos y dudas y personas mayores que me preguntan si pueden ser trans siendo tan mayores".