Los 37 millones de seguidorxs del conejo malo no parecen suficiente razón para dejar los juegos infantiles y mantener una comunicación oficial constante y clara con sus fans. El cantante ha empezado 2022 fuertecito , o más bien lo ha hecho su audiencia, que ya se frota las manos con el olor de lo que se viene, o dicen que se viene, o no viene pero es mejor que parezca que viene. ¿El anuncio de un nuevo proyecto, quizás? ¿Un lavado de cara que necesita que la vieja cuenta de Instagram del cantante muera para que nazca la vieja?

El último rastro fue una felicitación del cantante en sus stories a los que empezaban el año, y ahí ya empezaba a notarse que la fiesta se estaba acabando para él. Además de haber borrado su pequeña foto de perfil en la cuenta, Benito ya no lanzaba publicaciones nuevas en la red social de los gatos, las puestas de sol-holograma y los aguacates. A principios de enero cerró su cuenta. Solo quedan las que le han creado sus fans. La oficial ya no está.

“Últimamente me callo bastantes cosas porque me recomiendan callarme , sobre todo, en las redes sociales. Twitter realmente es horrible", dijo cuando cerró su cuenta de Twitter , que vuelve a estar activa. "Está lo peor de lo peor ahí y, bueno, lo mejor. Pero cualquier cosa que dices ahí se va a medir con un escalímetro, entonces es mejor callarse y ya está. Utilizarla como una herramienta para sacar mi música y punto, sino ya sabes que te van a dar por todos lados. Siempre habrá más gente que discrepa. El otro día Alejandro Sanz sacó un tuit sobre la desgracia que ha ocurrido en A Coruña y se malinterpretó de tal forma que al final el pobre salió escaldado y tuvo que explicar lo que había dicho, pues eso me pasa a mí todos los días. Es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo contigo”

El pasado julio, el Madrileño borraba todas sus fotografías de Instagram y dejaba vivos únicamente los videos de Instagram TV y los post dedicados a su último juguete, una línea de merchandising titulada: ‘Don´t stay relevant’, una más que evidente jugada de marketing en consonancia con su nuevo EP, ‘Bien’, tan lacónico en su título que no hay por dónde entrarle. No es la primera vez que el cantante da un portazo en redes sociales para lamerse las garras y tomarse un merecido descanso de sí mismo y de sus fans. ¿Quedará todavía alguno que siga fabricando criaturas digitales como Puchito o Minitangana , a su imagen y semejanza?

“Lo primero que hago cuando alguien me menciona a un artista nuevo es buscar una cifra de followers, un culo, un six pack, unas tetas. Busco todos los intentos ridículos que hace semanalmente por llamar la atención, los juzgo, los envidio, los comparo con los míos. Analizo la tendencia. […] No sé qué cojones os pasa con el ojo del huracán pero vamos acabar como putas cabras. Una pandemia global silenciosa: la constante exposición. Llevas 5 minutos sin hacer el ridículo delante de todo el mundo por favor STAY RELEVANT o morirás de forma dolorosa. Te juro que si no subes un selfie ahora mismo tu paso por el mundo habrá sido en vano. El nuevo existencialismo, la lucha del hombre contra el algoritmo”.