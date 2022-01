Jamie Lynn Spears ha presentado sus memorias, 'Things I Should Have Said', en las que habla de su hermana mayor

A Britney Spears no le ha gustado que su hermana haya hablado de ella, porque considera que no le ha ayudado cuando su padre tenía su tutela legal

En un comunicado en Twitter, la princesa del pop le ha recordado que no estuvo a su lado cuando la necesitó, pero que la sigue queriendo mucho

Hace unas semanas y tras una larga batalla judicial, Britney Spears recuperó su libertad, pues recobró el control de sus cuentas, de su cuerpo y de sus decisiones vitales al quedar anulada la tutela legal que ejercía su padre, Jamie Spears, ejercía sobre ella desde 2008. La cantante explicó en uno de los juicios que no le permitían escoger sus horarios de trabajo y que le obligaban a llevar un DIU para no tener más hijos, lo que despertó una oleada de solidaridad por parte de sus fans y otros artistas que protestaron y pidieron su libertad en las calles de Los Ángeles y bajo el hashtag #FreeBritney.

Pero parece que esa empatía no afloró en la familia de la princesa del pop, tal y como ella misma ha explicado en varias ocasiones, en las que ha dejado claro que ni su madre ni su hermana Jamie Lynn Spears le han apoyado ni han tomado partido por ella en la batalla legal que mantenía contra su padre, al que acusó de robarle la libertad y parte del dinero que había ganado con sus shows. Ahora, la artista ha vuelto a arremeter contra su hermana pequeña por las declaraciones que ha concedido con motivo de la presentación de sus memorias, 'Things I Should Have Said' ('Las cosas que debería haber dicho').

Jamie Lynn, que saltó a la fama por protagonizar 'Zoey 101', ha hecho algunos adelantos de lo que habla en su libro en una entrevista concedida a Juju Chang de ABC News. En ella, explicó que cuando comenzó la tutela legal de su hermana, ella tenía solo 17 años y estaba preocupada por su embarazo, por lo que no pudo implicarse mucho en ese tema. Aunque recalcó que se alegraba de que hubiera recobrado la libertad, describió el comportamiento de Britney como "errático y paranoico"; algo que no le ha gustado nada a su hermana mayor, que se encuentra centrada en los preparativos de su boda con Sam Asghari.

La respuesta de Britney

La cantante de 'Gimme More' ha estallado en Twitter, donde ha publicado un par de comunicados dirigidos directamente a su hermana. En el primero de ellos, la artista desmiente una de las anécdotas que contó Jamie en su entrevista, en la que afirmó que Britney se había encerrado con ella en una habitación llevando un cuchillo. "Felicidades nena, te has rebajado a un nuevo nivel de bajeza... Jamás he estado a tu lado con un cuchillo ni siquiera pensaría en hacer eso", comentó la cantante, que le rogó que parase de contar "locas mentiras" en sus "libros para Hollywood".

"Ahora y solo ahora sé que solo la escoria sería capaz de inventar algo así sobre alguien...", continuaba diciendo Britney, que se mostraba "muy confundida" y le recriminaba a Jamie que se hubiera inventado algo tan grave: "Felicidades por hacer que tu hermana conozca el concepto de caer bajo... Aún más bajo... Lo más bajo de todo". Tan solo una hora más tarde, la artista emitía un nuevo comunicado en el que matizaba sus duras palabras, pero en el que seguía negando esa anécdota y arremetía contra el comportamiento de Jamie durante su tutela legal.

"He dicho algunas cosas duras porque tú obviamente me has hecho daño con las cosas que te has inventado sobre mí [...] No tiene sentido para mí todo lo que estás diciendo", comenzaba diciendo Britney en su segundo comunicado, en el que le recordaba a su hermana lo mucho que la quiere: "¡Todo lo que sé es que te amo incondicionalmente! [...] Di lo que tengas que decir, pero tienes que saber que yo conozco tu verdadero corazón más que nadie [...] Ojalá yo fuera capaz de actuar como tú en las entrevistas, pero tengo miedo a todo ello... Admiro tu fortaleza".

Tras haber rebajado el tono con el que se dirigió a ella en el primer comunicado, Britney ha querido explicarle por qué se siente tan dolida y es que no cree que Jamie la haya apoyado durante los 13 años en los que ha estado bajo el control del padre de ambas: "Lo que papá me hizo, eso no lo hacen ni los criminales... Así que para mí es inconcebible que tú te apartases y actuases como si no ocurriera nada [...] Me tratasteis como si yo no fuera nada [...] Estoy completamente en shock. ¡Papá ni siquiera ha ido a la cárcel!".

"Dices que me quieres... Pero tu lealtad sigue con la gente que más me hizo daño", ha comentado Britney, que no entiende por qué su hermana no hizo nada para frenar a su padre ni por qué sigue manteniendo buena relación con él. "Creo que lo que más me entristece es que cuando todo esto ocurrió y te llamé desde aquel lugar tú tardaste días en responder. ¡Nunca pude hablar contigo! Solo me escribiste un mensaje unos días después y yo estaba tan asustada... Te necesitaba, a mi familia, a mi sangre... ¡Y tú apoyo más que nada! Pero no hicisteis absolutamente nada hasta hace un año", le ha reprochado la artista, que ha explicado que su hermana solo fue a visitarla cuando leyó un post suyo en Instagram.

Sus fans la apoyan