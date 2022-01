Britney Spears habla de sus problemas de peso: "Creo que tengo un bichito"

Britney Spears ha recuperado su libertad después de 13 años estando tutelada legalmente por su padre, Jamie Spears, tras relatar frente a la jueza Brenda Penny en la corte superior de Los Ángeles los abusos a los que había estado sometida: le imponían los horarios de trabajo, no le dejaban tener más hijos y no podía disponer de su propio dinero. Ahora, ya puede expresarse con libertad en las redes sociales, donde ha contado que está preocupada por su salud .

"Creo que tengo un bichito [...] He perdido 2 kilos y eso es mucho para mi cuerpo… Me despierto y mi cuerpo es tan pequeño", comentaba la artista, que ha añadido que siente algo parecido a lo que experimentó cuando estaba embarazada: "Las náuseas son lo peor". "Es como si [mi cuerpo] no pudiera despertar, así que voy al gimnasio tratando de despertar mi sistema. Funciona como un reloj: sudo al principio, luego voy al baño y vomito", ha explicado la cantante de 'Toxic'.

Britney ha contado que lo que hace para evitar pensar en el dolor que siente es pasar mucho tiempo en el gimnasio y salir a bailar por las noches: "Es absolutamente horrible, pero luego me quedo en el gimnasio porque no quiero ir a casa y estar enferma en la cama... Sigo y en la noche salgo a bailar y es entonces cuando mi sistema empieza a tener claridad". La cantante asegura que lleva un mes lidiando con esta situación y ha mandado un mensaje de apoyo a quien esté sufriendo algo parecido: "¡No estás solo!".

Unos días después de esta confesión, la artista se ha animado a hablar de nuevo de las privaciones que vivió mientras estaba siendo tutelada por su padre: "La gente no sabe esto, pero cuando estuve [actuando] en Las Vegas, nunca me permitieron ir al spa... Tampoco querían que tomara café o té. Pero mis amigos de casa sí iban a los balnearios y bebían champán. No miento: yo era la perdedora, trabajando y entreteniéndolos por la noche… [...] Estoy aquí para recordarles a todos que ser tratados como un individuo igual no requiere mucho... ¡solo respeto!".