RTVE cambiará la letra de la canción de Chanel, 'SloMo', si lo pide el Observatorio de Igualdad

Chanel Terrero fue la ganadora del Benidorm Fest y por tanto la artista que representará a España en Eurovisión 2022 con su canción 'SloMo'. No obstante, desde su victoria se ha opinado en multitud de ocasiones si esta era o no justa, ya que fue la favorita del jurado, pero no del público, y se ha analizado con mucho detenimiento el mensaje que lanza con la canción.