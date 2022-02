Chanel Terrero habla de su experiencia bailando con Shakira: "Es muy profesional"

La cantante de 'SloMo' está acostumbrada a las clases de baile y canto, así como a las largas jornadas de entrenamiento en el gimnasio, porque comenzó a trabajar como bailarina y actriz en musicales cuando era muy joven. Como bailarina, ha participado en programas de televisión como 'Tu cara me suena' y ha acompañado a artistas de la talla de Shakira , pues formó parte del equipo que acompañó a la cantante de 'Me enamoré' en los MTV Europe Music Awards de 2010.

"Fue increíble, en unos Premios MTV, fue la primera vez que me subía a un escenario tan grande con tanta gente, fue un shock subirme ahí y ver a tanta gente cantar sus canciones. Había una energía brutal y creo que esa experiencia no la volveré a repetir porque no era consciente cuando me subí al escenario de que eso iba a pasar, es algo que fue único y que me quedo en el recuerdo", ha explicado Chanel sobre su experiencia.