Ha dejado también muy claro que no le gusta ser una persona gorda y "no es que no me guste porque yo lo vea algo malo. No me gusta porque desde pequeña tengo que recibir comentarios, insultos, que da igual lo que haga, da igual lo buena persona que sea, lo guapa que me ponga, lo simpática que sea, lo bien que trate a la gente, da igual todo porque como soy gorda nada vale".