Tom Daley enamora a las redes tejiendo un jersey durante una final de salto: "Por un mundo sin masculinidades tóxicas"

El británico ha tejido una bolsita para guardar el metal y la ha enseñado a sus seguidores a través de la cuenta de Instagram de su marca 'Made with love by Tom Daley': "Normalmente no publico cosas que no tienen que ver con el punto en esta cuenta, pero mi compañero Matty y yo ganamos las Olimpiadas ayer", empieza diciendo en el vídeo, "y quería venir y decir que lo único que me ha mantenido sano durante todo este proceso ha sido mi amor por el punto, y el croché, y todo lo relacionado con tejer. Así que gracias a todos por seguirme aquí, y no sólo eso, sino que esta mañana hice un bolsillito para que no se me rayase la medalla. Aquí está, cabe perfectamente y tengo la bandera del Reino Unido en un lado y la bandera de Japón en el otro".