Jedet, los haters y la minimización del sufrimiento ajeno

Desde que comenzó su transición y saltó a la fama, Jedet ha expresado en incontables ocasiones sus problemas de salud mental. “Siento que estoy encerrada en una cárcel que me he creado a mí misma, estoy obsesionada con la belleza”, confesó en una entrevista hace un año. “Es horrible. Me gustaría que no me siguiesen en eso, que la gente se sienta cómoda teniendo granos, sin depilarse, sin arreglarse. Yo no puedo, estoy enferma”.