La influencer, que ha pasado varios años con este look, ha decidido volver al castaño

Les ha confesado a sus seguidores en su canal de mtmad, 'Re-Evolución', que quizá luego se pasa al negro

Sus seguidores creen que está guapísima, pero hay alguno que prefería el rubio y así se lo han hecho saber en TikTok

Abril Cols es una conocida influencer catalana que se hizo conocida durante su adolescencia en Ask y, que tras un período desaparecida, decidió volver a Instagram y hacerse una cuenta de TikTok, donde lo está petando actualmente. Se acerca a los cuatro millones de seguidores en esta red social, al millón en Instagram, supera los 91.000 en YouTube y llega a los 62.000 en Twitter. Con tantos fans siguiendo sus pasos a diario en las redes sociales, no es de extrañar que muchos hayan flipado con su último cambio de look.

Abril saltó a la fama llevando la melena más bien clara y en tonos rubios oscuros, aunque ha ido durante los últimos años aclarándola más hasta ser completamente rubia. Pero el pasado lunes, los seguidores que le dieron al play a su último vídeo en su canal de mtmad, 'Re -Evolución', para ver cómo había sido el reencuentro con su primer novio, Pau Puig, fliparon al ver la nueva imagen de la catalana. "No sé si notáis algo raro en mí", comenzaba diciendo Abril: "Este va a ser el primer vídeo con el cambio de look".

La joven había optado por oscurecerse un poco el pelo pero sin llegar a ponérselo del todo castaño: "Siempre que paso por una mala época, me cambio de look y luego me siento como nueva. Me gusta, me veo diferente, más mayor... El rubio hace cara más de niña". No obstante, la influencer, siempre transparente con sus fans (a los que les reveló en otro vídeo cuántos retoques estéticos se había hecho), avisaba de que quería ponerse más morena y que había sido su peluquera la que había optado por ponerle este castaño clarito.

Vuelve a ser morena

"Estaba entre el moreno y el negro. Quién sabe si después de este look me paso al negro...", dejaba caer Abril a sus seguidores de mtmad. Pues la influencer no ha necesitado ni una semana para pensárselo y ha regresado a la peluquería para volver a ser morena, tal y como ha mostrado en Twitter al subir una foto de su nueva melena y en TikTok, donde ya ha colgado dos vídeos con este look que ha llamado mucho la atención de sus fans.

En general, a sus seguidores les ha flipado el nuevo estilismo de Abril y así se lo han hecho saber dejándole muchos piropos: "El pelo te queda súper top", "Increíblemente guapa", "Dios, cada vez más oscuro el pelo, pero te queda súper bien", "Te veo súper rara, pero te queda genial", "El marrón te sienta bien", "Está guapísima". Pero también ha habido algunos que le han dicho que no les termina de convencer de morena y que prefieren verla de rubia.

¿Reconciliación con Pau Puig?

Pero el nuevo look de Abril no es lo único que ha llamado la atención de sus seguidores, que creen que la influencer habría vuelto con Pau tras su reencuentro después de tres años separados y sin mantener ningún contacto. La razón por la que piensan esto es por lo cómplices que les han visto en un par de vídeos que han grabado para TikTok y en la felicidad que perciben en la cara de la joven tras el encuentro.