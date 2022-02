En él explicaba la razón por la que había decidido renunciar a seguir en el concurso: no podría utilizar autotune en Eurovisión en caso de ser la elegida para representar a España . "Luna considera que su canción 'Voy a Morir' ha sido compuesta con dicha herramienta y que su sonoridad y timbre son partes imprescindibles de su interpretación", se podía leer en el comunicado, en el que también se defendía el uso del autotune: "Ha sido utilizada por artistas como Cher desde el 98 y que representa parte del sonido e identidad de una generación".

"Estoy nerviosx por compartir con vosotrxs 'Voy a Morir' cantada en directo, tal y como la habría cantado en el Benidorm Fest, con coros de fondo y con autotune. Are you ready? [¿Estáis listos?]", comentaba Luna en Twitter minutos antes del lanzamiento, que hizo en YouTube en una Gallery Session. De esta manera, dejaba claro que no iba a renunciar a usar autotune en la preselección española de haber participado en ella, tal y como ya había defendido en el comunicado en el que anunció su retirada.